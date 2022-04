Jeanne Mas, de retour sur scène après 7 ans d’absence

Celle qui a été la première artiste féminine à remplir Paris-Bercy pour 4 soirs revient pour 2 dates uniques à Paris et une série de concerts en France exceptionnelle, toute en acoustique.

"Toute première fois", "Johnny, Johnny", "Sauvez-moi", "En rouge et noir"... L'auteure et interprète de tubes incontournables représente à elle seule plus de 35 années de carrière consacrée par 3 Victoires de la musique.

Depuis son dernier show aux Folies Bergère en 2014, Jeanne Mas n’a pu reproduire sur scène ses 4 derniers albums. Mais aujourd’hui, l’artiste s’apprête à remonter sur scène après 7 ans d’absence.

Une série de concerts qui commencent par 2 dates à Paris où les représentations seront majoritairement concentrées sur ses nouvelles créations sans pour oublier ses tubes tant attendus pas ses fans comme "Toute première fois", "Johnny, Johnny" ou encore "En rouge et noir".

Jeanne Mas partira ensuite sur les routes de France avec un show plus intime, plus nostalgique axé sur les années 80, le tout dans une version acoustique. Au programme, des chansons rarement interprétées sur scène telles que “Suspens”, “plus forte que l’océan”, “Lisa”, “Viens” ainsi que quelques nouveautés et quelques reprises.