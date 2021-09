Josiane Balasko reprend le chemin de la montagne dans la pièce “Un chalet à Gstaad”

Une comédie écrite et mise en scène par Josiane Balasko

Après "Un grand moment de solitude" jouée à la Michodière, sa dernière pièce en tant qu'auteure et metteure en scène, Josiane Balasko revient au théâtre avec une histoire enneigée !

“Un chalet à Gstaad” conte l’histoire de Françoise et Jean-Jacques Lombard. Très riches exilés fiscaux dont la fortune repose sur les inventions du mari, le couple s’apprête à recevoir un couple d’amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui est un industriel fils à papa, Alicia est une aristocrate richissime et bête à manger du foin.

Tout pourrait bien se passer, on est entre gens du monde (même si ce n’est pas forcément le même), si Alicia ne s’était entichée d’un coach spirituel, gourou sur les bords, qui les accompagne au dîner.

Et forcément, le vernis va finir par craquer, surtout lorsque le gourou va leur annoncer le pire : leur fortune est menacée... et leur "pognon de dingue" pourrait bien partir en fumée.

Les mesures sanitaires en vigueur

--> Présentation d’un pass sanitaire valide pour les plus de 18 ans (12 ans et plus à partir du 30 septembre).

--> Port du masque obligatoire durant tout votre temps de présence, y compris pendant les représentations à partir de 11 ans

--> L’accès au théâtre se fera après avoir passé ses mains sous un distributeur de gel hydro-alcoolique.

--> Les gestes barrières et la distance physique doivent être respectés.