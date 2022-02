Julien Clerc nous ramène vers des jours heureux

Un album, mais surtout, une tournée en hommage à ceux qui l'ont inspiré ! Voilà ce qui se cache derrière le nouvel album de Julien Clerc : Les Jours heureux. Il y a du Piaf, du Bécaud, du Trenet ou encore du Aznavour et bien d'autres. N'hésitant pas à se glisser dans des chansons sur lesquelles nous ne l'attendions pas, Julien Clerc reprend donc quelques uns des plus iconiques standards de la chanson française pour lesquels il vous donne rendez-vous sur scène en tournée dans toute la France et même au Québec, si vous passez par là !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les 12 titres de l'album Les Jours Heureux sont à retrouver séparément ou dans la réédition de son album _Terrien_dont le troisième single Mademoiselle vient de sortir et est écrit avec Didier Barbelivien :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Il est l'invité d'Arnold Derek et nous présente son nouvel album dans Accès Direct !