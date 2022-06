“L’homme parfait” de Xavier Durringer, une comédie sur un futur si proche qu’on le dirait d’aujourd’hui

La robotique occupe partout une place grandissante. Parviendra-t-on un jour à mettre au point des copies parfaite de l’homme ? En tout cas une chose est sûre pour Xavier Durringer, “tout va être de plus en plus robotisé, dans le domaine du macroscopique, comme dans celui de l’infiniment petit. Quelles conséquences cela va-t-il avoir pour l’homme ? Cela valait la peine de se poser la question”

L’histoire de son film “L'homme parfait” est celle de Florence, qui, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses en mains, d’autant que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur couple !

Quelle place un homme aussi immature et aussi macho peut-il conserver dans une maison où un humanoïde accomplit désormais, parfaitement et sans états d’âme, toutes les corvées auxquelles il se soustrayait ? C’est la question première du film, derrière laquelle se pose une autre, qui en découle : peut-on continuer à exister quand on s’en remet entièrement à une machine qui fait tout à votre place et à la perfection ?

Au casting ? Valérie Karsenti, Didier Bourdon pour le couple et Pierre-François Martin-Laval dans le rôle du robot.