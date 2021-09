“L’origine du monde” de Laurent Lafitte, une comédie mais pas que...

Pour le réalisateur, les scènes comiques sont toujours plus fortes avec un point de départ dramatique.

Pour son premier film, Laurent Laffite ne se voyait pas parler d’autres choses que des secrets de famille. Mais il avait envie d’un drame qui fasse rire.

Comment s’émancipe-t-on quand on a grandi dans le mensonge ? Une question qui l’a travaillé pendant plusieurs mois après avoir assisté à la pièce de Sébastien Thiéry. Il a alors acheté les droits et a laissé le film mûrir tranquillement dans ma tête. Deux ans après, il est passé à l’écriture et là, tout est allé très vite.

Même s'il a gardé des pans entiers de la pièce, il a beaucoup travaillé les situations et ajouté un début. Alors que la pièce commence quand le cœur de Jean-Louis s’arrête de battre, Laurent Lafitte souhaitait installer un peu sa vie avant.

Car oui, le film raconte l’histoire de Jean-Louis qui réalise, en rentrant chez lui, que son cœur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène.

Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution. Une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...