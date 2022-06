“La fine équipe”, une soirée événement orchestrée par Pierre Palmade et ses amis

"La fine équipe”, c’est le défi fou que s’est lancé Pierre Palmade avec ce casting d’exception.

Lors de cette soirée mythique placée sous le signe de l’humour, de la comédie et de la musique, près de 45 artistes se réunissent autour de Pierre Palmade pour chanter, faire des sketchs, s’amuser, rire et vous faire rire comme à l’époque des grandes émissions de variétés où les stars venaient juste pour le plaisir.

Muriel Robin, Carole Bouquet, Marie-Anne Chazel, Nathalie Baye, Eddy Mitchell, Nolwenn Leroy, André Dussollier, Christophe Willem, Véronique Sanson, Catherine Jacob, Salvatore Adamo, Isabelle Nanty, Vincent Niclo, Gérard Lenorman, François Berléand, Isabelle Boulay, Sheila, Chantal Ladesou, Anne Sila, Valérie Mairesse, Dave, Max Boublil, Chantal Goya, Hugues Aufray et beaucoup d’autres… Ils ont tous accepté de jouer le jeu en venant participer à cette émission événementielle.

Dans des décors conçus spécialement pour ce show, tous ces artistes joueront de nombreux sketchs écrits pour l’occasion par Pierre Palmade. Ne ratez pas Nathalie Baye en call-girl, Muriel Robin et Pierre Palmade dans la peau de « Laurel et Hardy » ou de « Marie-Antoinette et Louis XVI », mais aussi Carole Bouquet en « Joconde », etc.

Ces mêmes artistes reprendront également des sketchs célèbres comme “Le Scrabble” et “L’après dîner” en formant à chaque fois des duos inédits.

Par ailleurs, des artistes de variétés d’aujourd’hui rendront hommage aux stars de la chanson d’hier en s’échangeant leurs chansons dans des duos étonnants et improbables. Quand Christophe Willem chante "Le chat botté”, Chantal Goya, elle, reprend "Double jeu” et quand Vincent Niclo reprend "Vanina”, Dave, lui, interprète "Amen", etc.

De grands moments à ne louper sous aucun prétexte. Rendez-vous donc ce samedi 25 juin sur France 2 pour rire et chanter à partir de 21h20