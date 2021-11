“La part des lions “ de Kyo, un instantané de notre époque

Un album un petit peu plus joyeux, rock et brut dans sa généralité que les autres

Quatre ans après "Dans la peau", Kyo dévoile un 6e album studio intitulé “la part des lions”. Un disque qui a mis, comme beaucoup d’autres, plus de temps à sortir que prévu en raison de la crise sanitaire et donc de cessions d’enregistrement plus compliquées.

A découvrir, 12 nouvelles compostions dont une collaboration avec Alice On The Roof sur “Comète” et les titres “Margaux, Omar, Marlow” et “Mon Epoque“. Ce dernier, pourtant écrit avant la pandémie, résume tout en puissance notre besoin urgent de liberté et de retrouvailles. Le clip lui appelle à se lâcher pour faire la fête.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le groupe, qui vient de fêter ses 20 ans, remontera sur les scènes de France dès début 2022. Coup d'envoi le 26 février à Lille, pour une vingtaine de dates.