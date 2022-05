La saison 2 de “HPI” débarque sur TF1 avec de nouveaux épisodes encore plus drôles et décalés

HPI vous raconte le quotidien de Morgane : 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI et une bonne dose d’insoumission. Dans la première saison, elle était en situation financière précaire, ce qui l’a poussée à collaborer avec la police en tant que consultante, elle qui “déteste les flics.”

La revoilà désormais officiellement embauchée ! Mais pour que la saison fonctionne, il fallait que Morgane se retrouve de nouveau dans la “galère” et surtout ne pas devenir une flic “classique” et se normaliser. Alice Chegaray-Breugnot, la directrice artistique et de collection, a eu alors l'idée de lui faire perdre sa maison. Morgane se retrouve donc à la rue avec sa tribu et va devoir squatter chez les uns et les autres. Elle débarque avec toute sa smala pour 2 nuits… et reste 2 mois ! Comme à son habitude, elle va se montrer très envahissante.

Au programme également, sa relation ambiguë avec Karadec.

Rendez-vous ce jeudi 12 mai sur TF1 pour découvrir les 2 premiers épisodes de la saison 2 et donc les nouvelles aventures de Morgan.

