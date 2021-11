“La Tosca”, le projet made in France de Noémie Lenoir

Cela fait 25 ans que Noémie Lenoir évolue dans le monde de la mode et de la couture, qu'elle admire les créateurs, les "petites mains", les artisans qui contribuent à imaginer, produire et enrichir un savoir-faire unique français, et à nous faire rêver à travers des produits d’excellence.

Et puis c’est aussi une fan inconditionnelle de bottes.

Alors aujourd’hui, c’est un projet qui lui trottait depuis longtemps dans la tête qui voit le jour ! Sa botte ! Une botte d’été, mixte, transgénérationnelle, aérienne et fougueuse… Une botte qu’elle se voit porter en toutes circonstances, mais qu'elle imagine aussi aux pieds d’un homme élégant.

Le confort de La Tosca est obtenu grâce à un travail minutieux de choix de formes et de matériaux. Aussi à l’aise avec une robe, un short, un jean, cette botte est un modèle mixte qui se porte de jour comme de nuit et qui est disponible en plusieurs largeurs.

Mais pour Noémie Lenoir, La Tosca est surtout “une aventure humaine magnifique, un mariage élégant de l’industrie et de l’artisanat, et de belles rencontres”, qui lui ont permis de réaliser ce projet. C’est également la volonté de contribuer à sauvegarder un savoir-faire exceptionnel avant qu’il ne disparaisse.

Et parce qu’il est essentiel aujourd’hui d’aborder la mode autrement, et d’éviter ainsi une surproduction insensée, dévorante en capital et en ressources, La Tosca est disponible en précommande seulement sur www.chamberlan.com