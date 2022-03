Le grand concours des régions : Quelle sera la meilleure danse folklorique de France ?

Le grand concours des régions revient ! Et pour ce nouveau numéro, cap sur l’une des plus anciennes traditions de nos villages et régions de France : les danses folkloriques !

Mélange de fête, de partage et bien sûr de tradition, elles sont le symbole du "génie du peuple”, préservent l’identité locale et rassemblent les communautés jusqu’aux villages les plus isolés.

Pour la première fois, nous avons réuni 10 des meilleures troupes amateurs de métropole et d’Outre-mer pour une compétition inédite, sur la scène du Royal Palace, à Kirrwiller, en Alsace.

Venues de Bretagne, d’Occitanie, du Grand-Est, de Nouvelle-Aquitaine, de Bourgogne-Franche-Comté, de Normandie, d’Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi de Tahiti et de la Martinique, 10 troupes fières de leur région et de leur histoire vont s’affronter pour tenter de soulever le trophée de "la meilleure danse folklorique de France" !

Préparez-vous à voyager au rythme des performances des 200 danseurs, de leurs styles inimitables et de leurs costumes. Bourrée, ronde, gavotte, polka ou encore danse sur échasses, chaque troupe aura à cœur de proposer sa meilleure prestation.