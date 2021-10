Le groupe de rock Duran Duran sort un nouvel album pour fêter ses 40 ans de carrière

Le groupe mythique, n’avait plus sorti d’album depuis 2015… Le voici de retour avec "Futur Past", disponible depuis le 22 octobre 2021.

The reflex, Rio, Save a Prayer, A View to Kill, Girls on Film… Si Duran Duran était à son apogée dans les années 80, il revient sur le devant de la scène avec son nouvel album pour fêter ses 40 ans de carrière.

Pour cet album, le groupe de rock britannique issu du courant musical des "Nouveaux Romantiques", où le glam rock avait remplacé le punk, reste fidèle à son style.

Lykke Li, Giorgio Moroder, Mark Ronson, Graham Coxon… On retrouve dans ce dernier album des collaborations avec des artistes plus iconiques les uns que les autres.

À cette occasion, le groupe a dévoilé un nouveau single plus que novateur. En effet, le clip de ce dernier, intitulé Invisible, a été créé avec une intelligence artificielle. Couleurs vives et notes psychédéliques, Duran Duran nous plonge dans son univers rock et sombre à la fois.

Cerise sur le gâteau, le single peut s’écouter en 360° sur certaines plateformes de streaming pour une expérience immersive… Et surtout pour le plus grand plaisir de nos oreilles !