“Le loup et le lion” de Gilles de Maistre, une fable humaniste au service de la nature

Après “Mia et le lion blanc”, qui raconte une histoire d’amitié entre une petite fille et un lion, sans trucages, Gilles de Maistre s’est lancé un défi encore plus fou : orchestrer la rencontre entre une jeune femme, un loup, et un lion !

L’histoire raconte celle d’Alma, une jeune pianiste de 20 ans qui, à la mort de son grand père, revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

Pour Gilles de Maistre, montrer le lien entre le loup et le lion sans effets spéciaux est important, non seulement en termes d’authenticité, mais aussi pour le message que cela véhicule.

"Leur lien fraternel est remarquable”, dit-il. “Il prouve qu’un canidé et un félin peuvent être amis, et même plus qu’amis. Et si ces deux ennemis naturels peuvent être frères, cela signifie que tout le monde le peut. Dans la période tendue que nous traversons, c’est un message important à méditer.”