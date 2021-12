Le nouveau spectacle sans nom de Guy Carlier

Un spectacle sans titre où l'on pleure un peu, on rit beaucoup et on chante "Résiste" avec les vaches.

À l'origine, ce spectacle devait s'intituler : Dieu, Mozart et le Tupperware de Jocelyne. Mais pour Guy Carlier : "l'audace de ce titre risquait de déconcerter les critiques, aussi ai-je finalement décidé de ne pas donner de titre à ce seul en scène".

Voici comment le célèbre chroniqueur présente alors son nouveau spectacle sans nom :

"Au moment de ma création, Dieu était en pleine scène de ménage. Cette altercation fût la cause d'une terrible erreur de dosage à la suite de laquelle je me retrouvais avec une enveloppe corporelle pouvant contenir deux Carlier. Alors, Dieu créa Carl dont la cruauté rigolarde amusa le monde et _Guitou_, gentil et sensible timide. Carl devint populaire et pris le pouvoir de Carlier, alors Guitou se mit à se détruire pour oublier le triomphe de Carl.

Mais ça c'était avant.

Avant que François Rollin me raconte une journée particulière, une journée terrifiante, une journée vertigineuse qui fit exploser ma vie et qui fait exploser ce spectacle. Depuis ce jour, tout a basculé. Guitou a chassé Carl et il a décidé de réenchanter la vie des générations futures en partageant avec le public l'ivresse des belles choses. C'est de vous dont je parle dans ce spectacle. De vos Carl, de vos Guitou et en quittant le Théâtre, chaque spectateur y abandonnera ses diables pour ne garder au fond du coeur que les raisons qui font que la vie vaut d'être vécue. Tiens, le voilà le titre du spectacle. Un peu long peut-être, mais surtout désormais inutile puisque vous savez tout".

Guy Carlier sera sur scène au théâtre des Mathurins à Paris à partir du 8 janvier 2022.