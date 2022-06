Le Prix France Bleu l'Histoire en Polar vient de dévoiler le gagnant 2022 !

Un prix pour faire le tour de France en polar et mettre en avant nos auteurs français et nos régions

Le Prix France Bleu l'Histoire en Polar prix récompense un roman publié au premier semestre 2022 par les Éditions 10/18 qui fête cette année ses 60 ans

Pour cette 3e édition, 5 polars étaient en compétition : “Le Crime du Métro” de Christian Di Scipio, “La République des Faibles” de Gwenaël Bulteau, “La Quête de l’Orphanus” de Viviane Moore, “”Cinq perles pour deux Reines” d'Olivier Seigneur et “Sommeil de Cendres” de Xavier Boissel.

De l’an mille au XXIe siècle, les différentes intriguent nous conduisent du massif du Mont Blanc et ses trésors enfouis à la Cour de Louis XIV avec son mariage morganatique, aux tréfonds de milieux interlopes et ses crimes sordides qui frappent l’innocence de l’enfance en passant par des crimes apparemment inexplicables parce qu’impossibles ! De Paris à Lyon en passant par les Cévennes ardéchoises et les Alpes, sans oublier Versailles, ces enquêtes nous ont fait voyager dans le temps.

Présidé par Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, le jury était composé de 13 auditeurs sélectionnés parmi les candidatures déposées sur francebleu.fr, de journalistes de France Bleu et de libraires appartenant au réseau des Libraires Ensemble. Tous partagent la même passion de leur patrimoine régional et sa mise en perspective historique...

“La République des Faibles” de Gwenaël Bulteau, grand gagnant de l’édition 2022

Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d'un enfant sur les pentes de la Croix Rousse. Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents recherchaient depuis plusieurs semaines en vain. Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l'enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à la veille des élections. S'élèvent les voix d'un nationalisme déchainé, d'un antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et d'un socialisme naissant. Dans le bruissement confus de cette fin de siècle, il faudra à la police pénétrer dans l'intimité de ces ouvriers et petits commerçants, entendre la voix de leurs femmes et de leurs enfants pour révéler les failles de cette république qui clame pourtant qu'elle est là pour défendre les faibles.

Avec ce premier polar historique, Gwenaël Bulteau, d'une plume aussi poétique que vibrante, nous fait entendre la clameur d'un monde où la justice peine à imposer ses règles, au détour d'une enquête qui fera tomber les masques un à un.