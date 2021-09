“Le son d’Alex”, un spectacle qui mêle anecdotes, mauvaise foi, bon humour et musique

Pendant 1h10, Alex Jaffray vous fait voyager de la Préhistoire à Pierre Bachelet, des Daft Punk à Gilbert Montagné, de Bach à Booba, de Morricone à Maître Gims.

Vous allez enfin comprendre pourquoi la musique est un métier d’escroc, la preuve, les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : "Put your hands up in the air, Put your hands up in the air !”

Vous ressortirez du “Son d’Alex” avec des anecdotes véridiques pour briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le tube de l’été prochain… En fait… non. S’il avait la recette, il ne vous quémanderait pas de l’argent pour aller le voir sur scène, il aurait écrit un tube et serait à Miami sur un Yacht avec Lady Gaga en train de siroter des spritz.

Et puis, petite autopromo... Tous les jours, du lundi au vendredi, Alex Jaffrey vous propose sur France Bleu un programme court ludique et didactique qui plonge dans les secrets et inspirations des tubes légendaires, intitulé tout simplement “Le son d’Alex”.

Vous allez écouter la musique comme jamais vous ne l’avez entendue.