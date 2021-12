"Le Temps de Vivre", le nouveau spectacle de Camille Chamoux

Après "Née sous Giscard" et "L’esprit de contradiction", Camille Chamoux revient avec un nouveau spectacle, "Le Temps de Vivre".

"Avec qui devons-nous nous réconcilier pour être heureux dans la vie ? Avec le temps, va". Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre de trouver le plaisir du moment présent, si votre vie ressemble à un décompte Waze et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, venez vous essayer à une tentative de dédramatisation : 70 minutes pour défier le temps, et peut-être, comme dirait ce bon vieux Marcel, brièvement "cesser de se sentir médiocre, contingent, mortel".

Retrouvez le spectacle de Camille Chamoux au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, du 28 au 31 décembre 2021.

Avec la complicité de Camille Cottin, une mise en scène de Vincent Dedienne, une scénographie et lumière de Nicolas Mairie ainsi que des costumes réalisés par Constance Allain.