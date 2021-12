"Le Test" avec Audrey Lamy, la nouvelle comédie d'Emmanuel Poulain-Arnaud

Une belle comédie française signée Emmanuel Poulain-Arnaud.

Tout est parti de la question suivante : Comment réagit-on à la découverte chez soi d’un test de grossesse positif dont on ne connait pas l’origine ? Les personnages d'Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Joaquim Fossi, Matteo Perez, et Chloé Barkoff-Gaillard vont alors le découvrir dans "Le Test".

Voici l'histoire : Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Le film sort en salle le 29 décembre 2021.