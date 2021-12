"Le tour du monde en 80 jours" de Jules Verne adapté en série

C'est l’une des séries les plus attendues de cette année : "Le tour du monde en 80 jours", l’audacieuse adaptation de l’incontournable roman de Jules Verne.

Ce projet a été initié avec Simon Crawford Collins (Slim Film+Television), et rejoint par Federation. Celui-ci avait l’idée de réaliser une nouvelle adaptation de ce récit d’époque. Un scénario qui résonne dans notre monde contemporain avec de multiples rebondissements et un trio de comédiens formidables : David Tennant en Phileas Fogg, Ibrahim Koma en débrouillard Passepartout, et Leonie Benesch, qui joue la jeune Abigail Fix.

L'histoire se passe à Londres en 1872. Le jour où il reçoit une carte postale d’un amour perdu lui reprochant d’être un lâche, Phileas Fogg perd pied. Cette accusation le bouleverse à tel point qu’il accepte de relever un pari fou : faire le tour du monde en quatre-vingts jours.

Ibrahim Koma joue le rôle de Passepartout - Joe Alblas/ Slim 80 Days / Federation Entertainment / Peu Communications / ZDF /

Au cours de ce voyage initiatique, les héros feront des rencontres qui changeront à tout jamais leur manière de voir le monde. Ils devront relever de grands défis qui les amèneront à révéler le meilleur d’eux-mêmes.

Au fil des épisodes, leurs différentes aventures résonnent aussi aujourd’hui, par la modernité et la proximité des personnages que les auteurs ont su créer et les comédiens incarner.

Une odyssée unique qui saura ravir petits et grands ! Les épisodes sont diffusés tous les lundis soirs sur France 2 depuis le 20 décembre 2021, et sont aussi disponibles sur france.tv.