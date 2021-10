Le trio Léonie prolonge l'été avec la sortie de leur album “Odéon Sunset”

Ils s’appellent Fred, Marc et Alban et pourtant ils se sont baptisés LEONIE : drôle de nom pour un groupe de garçons !

Marc et Fred, chanteurs et guitaristes sont toujours restés fidèles à leur trompette et à leur violon. Alban les a rejoints en 2014, à la batterie et aux programmations pour élargir le spectre, et participer aux arrangements après compositions.

Une fois l’album terminé, ils rencontrent lors d’une soirée Alexandre Zulliani, le réalisateur de l’album de Thérapie Taxi. Lui confier la réalisation de leur album s’impose comme une évidence. L’idée, magnifier leur son pop, qui puise ses racines dans le rock, et appuyer l’énergie et l’esprit festif que l’on retrouve lorsqu’ils sont sur scène. En résulte, une bande originale de vacances iodées proposée par un trio de surfeurs devenu citadins qui se raconte au gré de leurs expériences avec détermination.

A cœur ouvert, Léonie raconte le tourbillon des sentiments d’une génération avide de liberté et d’émotions fortes et vous offre une respiration digne d’un décor de carte postale.