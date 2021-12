Les Arcs Film Festival met à l’honneur la diversité du cinéma européen

Installé au cœur des Alpes, dans l’un des plus beaux domaines skiables au monde, Les Arcs Film Festival est l’occasion de profiter des premières neiges et de séances de cinéma tout au long de la journée en présence des réalisateurs et comédiens.

Tout cela dans une ambiance festive avec des soirées inoubliables, des animations, des concerts et des DJ !

Pour cette 13e édition, ce sont plus de 100 films sélectionnés aux 4 coins de l’Europe qui seront proposés.

Rencontre, partage, découverte, engagement sont les maîtres mots de ce festival chaleureux. Le public y côtoie les professionnels dans une atmosphère détendue, sur les pistes de ski ou dans les salles obscures, lors d’un concert ou autour d’une fondue…