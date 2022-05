“Les Folies Fermières” avec Michèle Bernier et David Caumette

Le nouveau film de Jean-Pierre Améris nous emmène dans l’histoire incroyable mais vraie de David Caumette, agriculteur en polyculture élevage, dans le Tarn.

Afin de ne pas laisser mourir l’exploitation agricole, David a dû se réinventer avec son épouse Laëtitia. C’est là que leur vient l’idée un peu “folle” de monter un cabaret sous la ferme : Les Folies Fermières étaient nées.

Alban Ivanov dans le rôle de David Caumette - DR : Apollo Films

On retrouve au casting une “folle” équipe également : avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier, Bérengère Krief, Guy Marchand et Moussa Maaskri.

L'histoire :

David, jeune paysan du Cantal, a une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme ! Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher. Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Cette folle aventure est à retrouver au cinéma le 11 mai avec France Bleu !

On en parle avec nos invités Michèle Bernier et David Caumette.