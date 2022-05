“Elles”, le nouveau projet du collectif “Les funambules”

Ce deuxième album est consacré à la lutte pour les droits des femmes et l'égalité homme-femme.

Le collectif Les Funambules a été créé en 2012 par le compositeur Stéphane Corbin, en réponse aux violentes manifestations en France contre le mariage pour tous. L'objectif est de lutter contre les discriminations à travers la création de chansons originales.

En janvier 2017, le collectif sortait un premier album composé de 45 chansons originales pour lutter contre l’homophobie.

Aujourd’hui, la démarche qui a fait la force de leur premier album reste au cœur de ce nouveau projet. Sur une large gamme de tons, alternant entre légèreté et gravité, humour et tendresse, les nouvelles chansons abordent des sujets de société forts et aussi différents que l’inégalité salariale, les violences conjugales, la charge mentale, l’excision, les diktats de la mode, la prostitution, le consentement, les femmes qui ne désirent pas d’enfants, les métiers “réservés aux hommes”, la différence d’âge dans un couple ou encore l’endométriose.

Au programme également, des portraits de figures féministes telles que George Sand, Violette Morris, Simone Veil ou Simone de Beauvoir, ainsi que des évocations de grands faits historiques comme l’accession au droit de vote, le combat des Mères de la place de Mai en Argentine ou le sort réservé autrefois aux faiseuses d’anges.

Virginie Lemoine, Noémie de Lattre, Anny Duperey, Corinne Touzet, Eva Darlan... Au total, ce sont 150 artistes, chanteurs et musiciens, qui participent au projet.

2€ par album acheté sur le site des Funambules seront reversés au Planning Familial.

--> A ne pas louper, du 9 au 12 juin à l’Alhambra, les différents concerts avec des guests