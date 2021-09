“Les méchants”, une comédie dramatique posée, sincère et sans calcul

Après les attentats du 13 novembre, Mouloud Achour avait envie de se demander comment on cristallise cette époque où, contrairement à ce que l’on pourrait penser, le problème n’est pas que les valeurs sont inversées, mais que tout le monde est devenu le méchant de quelqu’un. Il a alors commencé à écrire tout seul.

C’est ensuite les producteurs de SRAB qui ont décidé ensuite de lui présenter Dominique Baumard. Séduit par la sincérité du projet, ce dernier a rencontré Mouloud, ils ont parlé cinéma tout de suite et se sont mis à travailler direct avec comme objectif de ne surtout pas faire une parodie.

Pour son premier film, Mouloud Achour, en tant que coréalisateur, dirige un casting incroyable avec Mathieu Kassovitz, Alban Ivanov, Anthony Bajon, Roman Frayssinet ou encore Ludivine Sagnier.

L’histoire raconte celle de Sébastien qui, après avoir volé une console de jeux vidéos à des migrants, tente de la revendre à Patrick, un gentil. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Mais quand un rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice de télévision prête à tout pour faire le buzz et des trafiquants de clics s'en mêlent… Patrick et Sébastien deviennent les Méchants les plus recherchés de France.