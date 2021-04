Les "Parisiennes" dans l'objectif de Nikos Aliagas

Pour Nikos Aliagas, photographier les parisiennes « dans le décor de théâtre qu'offre Paris » et de pouvoir exposer ses images sur les grilles de l'Hôtel de Ville est un bel hommage aux héroïnes de sa ville de naissance.

L'exposition est en accès libre et gratuit.

“Elles ont été ma première vision lorsqu’enfant je les suivais du regard par-dessus l’épaule de mon père. Ces figures féminines tantôt fuyantes, tantôt envoûtantes, passaient dans mon champ de vision comme des songes. Le soir tombé, je les imaginais figures de la mythologie, sylphides et insaisissables, s’élançant dans les rues de la ville dans un ballet sans fin.

Les Parisiennes ne sont pas des figurantes, elles sont l'essence même de la cité, son battement de cœur le plus intime. Lorsque je les photographie, les quartiers se transforment en décors de théâtre au gré des caprices du ciel. Paris et son cortège de lumières m'enchantent. J'y retrouve les héroïnes de mon enfance, mystérieuses et lumineuses. Chaque génération se croise dans un regard et chaque regard raconte une histoire.

Ce sont ces histoires que je vous présente aujourd'hui à travers ces quelques images, des histoires de femmes qui n'ont pas cherché à être dans la lumière, des visages de tous âges, croisés bien souvent par hasard (si tant est qu'il existe), des instants saisis hors du temps, des centièmes de secondes empruntés avec pudeur à l'inexorable mouvement de la mégalopole. Mères, grands-mères, étudiantes, infirmières, fleuristes, bouquinistes, coiffeuses, gendarmes, philosophes, écrivaines, sportives... Toutes ces femmes que j'ai croisées, vous les connaissez bien. Elles ont toujours été là, gardiennes de nos vies et de nos rêves... Nos Parisiennes.”