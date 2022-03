Les Restos du Cœur ont besoin de vous

Les 4, 5 et 6 mars c’est le #WERestos

Grand rendez-vous de solidarité et de convivialité, la Collecte Nationale des Restos du Cœur a lieu ces 4, 5 et 6 mars, partout en France. L'association a besoin de vous pour faire de cette journée un succès.

Les bénévoles des restos du cœur vous donnent rendez-vous ces 4, 5 et 6 mars dans vos hypers, supermarchés et magasins de proximité. L’objectif ? Collecter le maximum de produits pour assurer une continuité de l’aide toute l’année.

L'an dernier, la générosité des donateurs et l'énergie des bénévoles ont permis de collecter 7.800 tonnes de denrées et produits soit plus de 7 millions de repas supplémentaires ! L'objectif cette année est d'atteindre voire dépasser les 9000 tonnes.

--> Pour en parler : Patrice Douret, Président des Restos du Cœur

2022, un air d’Enfoirés

Le concert des Enfoirés 2022 enregistré à Montpellier au mois de janvier est diffusé ce vendredi 4 mars sur TF1 et en simultané sur France Bleu à partir de 21h10.

A noter que dès le samedi 5 mars, les doubles CD et DVD des Enfoirés seront disponibles dans tous les points de vente et kiosques. Chaque exemplaire vendu, ce sont 17 repas offerts aux Restos du Cœur.