Les Victoire de la Musique, l'un des événements incontournables de l'année

La 37ème cérémonie des Victoires de la Musique aura lieu le 11 février prochain en direct de la Seine Musicale. C’est l’un des rendez-vous musicaux que les artistes et les professionnels attendent, chaque année, avec impatience.

Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, certaines catégories ont été ajustées. Ainsi, les catégories "Chanson originale", "Concert" et "Création audiovisuelle" sont soumises au vote du public. Vous avez jusqu’au 10 février 20h pour exprimer vos choix.

Par ailleurs, un artiste et une artiste recevront une Victoire de "l’album le plus streamé" en France entre le 1er décembre 2020 et le 19 novembre 2021. Il s’agit de SCH pour “JVLIVS II” et Aya Nakamura pour "Aya"

L’émissions sera présentée par Laury Thilleman et Olivier Minne sur France 2 et par David Lantin et Eric Bastien sur France Bleu.

Alors qui repartira avec un trophée ? Réponse le 11 février prochain. En attendant voici le récapitulatif des nominations.

Artiste masculin

• Julien Doré

• Feu ! Chatterton

• Orelsan

Artiste féminine

• Juliette Armanet

• Hoshi

• Clara Luciani

Révélation masculine

• Chien Noir

• Myd

• Terrenoire

Révélation féminine

• L'Impératrice

• Barbara Pravi

• Silly Boy Blue

Album de l'année

• "Brûler le feu", Juliette Armanet

• "Civilisation", Orelsan

• "Cœur", Clara Luciani

• "Géographie du vide", Hubert-Félix Thiéfaine.

• "Palais d'argile", Feu! Chatterton

Chanson originale

• "Bruxelles je t'aime", Angèle

• "Le dernier jour du disco", Juliette Armanet

• "L'odeur de l'essence", Orelsan

• "Monde Nouveau", Feu ! Chatterton

• "Respire encore", Clara Luciani

Concert

• “Hyper Live”, Hervé

• “Paradis”, Ben Mazué

• Woodkid

Création audiovisuelle

• "Bruxelles, je t'aime", Angèle

• "Le reste", Clara Luciani

• "Montre jamais ça à personne", Orelsan