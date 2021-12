“Mes très chers enfants” d’Alexandra Leclère, un film sur les relations parents-enfants

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares...

Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…

Dans “Mes très cher enfants”, Alexandra Leclère a accordé à tous les personnages une part de naïveté, même aux plus odieux, afin qu’on puisse s’y attacher, que le scénario ne soit pas écrit simplement autour de gentils et de méchants.

Personne ne va détester personne et personne ne va non plus se moquer de personne. Hors de question que les parents soient des parents abusifs et les enfants de parfaits petits salopards.