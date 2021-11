"On n’enferme pas les oiseaux", le premier album vibrant de Barbara Pravi

Elle a représenté la France à l'Eurovision 2021. Autrice-compositrice-interprète, elle a longtemps écrit pour les autres dont Yannick Noah, Julie Zenatti, Chimène Badi, Jaden Smith et signe également les titres de Carla (Bim Bam Toi) et Valentina (J'imagine), mais cette fois ci c'est elle-même qu'elle met en lumière.

On tient le premier album de Barbara Pravi, qu’elle a intitulé "On n’enferme pas les oiseaux", sorti le 27 août. Preuve que cette artiste, qui cambriole depuis quelques mois les attentions de la scène musicale, a bel et bien pris son envol. Il faut écouter avec une légèreté grave ce que les symboles libres ont à nous dire. Comprendre que l’oiseau, c’est elle, c’est lui, c’est nous. Qu’il a le plumage de l’amour pas encore émoussé, la flamboyance de l’aimé sublimé, le sérieux de la jeunesse quand elle vole loin et haut avant de s’affoler, avant de s’affaisser.

En onze titres, Barbara nous fredonne ses propres évolutions et son bilan de la société. Sans guerre des sexes, et avec une bonne dose d’optimisme doux.

L’album ouvre sur "Voilà", l’évidence vibrante et violente du talent. Cri du cœur, cette valse piano-voix-violoncelle, devenu l’hymne francophone de l’Eurovision 2021, est une mise à nu, mais aussi un plaidoyer pour que toujours le public s’enthousiasme.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Retrouvez Barbara Palvi en tournée dans toute la France et même en Europe.