“Noces d’or, 50 ans de chansons”, un événement discographique sans précédent

Une façon de célébré le jubilé de deux talents majeurs de la belle variété française : Dave et Patrick Loiseau.

En 1971, le chanteur Dave rencontre le parolier Patrick Loiseau. Des dizaines de succès vont naître parmi lesquels “Trop beau”, “Vanina”, “Mon cœur est malade”, “Dansez maintenant”, “Du côté de chez Swann” ou encore “Lettre à Hélène”.

50 ans plus tard, Marianne Mélodie met l’honneur cette rencontre artistique unique en proposant un coffret rassemblant 68 chansons de Dave parmi les plus rares jamais rééditées en CD et 22 autres enregistrées par Patrick Loiseau chanteur, rééditées pour la première fois en CD.

Au programme : la première période Barclay, Riviera de Dave (1968-1972), la suite de son parcours musical chez CBS (1974-1982) ainsi que la totalité des enregistrements de Patrick Loiseau (1980-1990), introuvables en CD jusqu'à aujourd'hui !