Oldelaf fête les 10 ans de son titre “La Tristitude”

On a tous déjà écouté du Oldelaf. Son plus ? Des chansons qui restent et qu’on a envie de faire découvrir à sa famille, à ses amis, à ses proches.

Car en effet, ces chansons-là ne passent pas vraiment à la radio ou à la télé. Et pourtant, l’artiste est présent sur scène depuis plus de 20 ans devant des salles toujours aussi larges et pleines. Devant un public de tout âge qui se régale de ce qu’il connaît déjà et de ce qu’il découvre à chaque fois.

Cette année, pour fêter les 10 ans de sa chanson "La Tristitude” extrait de l’album "Le Monde Est Beau", il a décidé de sortir cet album pour la première fois en vinyle édition gatefold. Un collector que vous pouvez vous procurer depuis le 22 avril.

Aussi pour cette occasion, il prépare un concert événement des 10 ans le 14 juin au Trianon de Paris et en tournée dans toute la France où il jouera, accompagné de ses 4 musiciens, la totalité des chansons de l’album avec une version mise à jour de “La Tristitude” ainsi que quelques nouveautés et exclusivités.