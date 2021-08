Pascal Obispo renoue avec le style musical de ses plus grands succès

En début d’année, Pascal Obispo présentait son application Obispo All Access. Moyennant 5,99 euros par mois, le public peut y retrouver tous ses albums sortis depuis le début de sa carrière, des lives inédits, des documentaires, des clips, des mastersclass (cours de perfectionnement et de partage d'expériences), des rencontres et surtout des albums enregistrés spécialement pour Obispo All Access.

Aujourd’hui, l’artiste revient avec le titre "A qui dire qu'on est seul" initialement écrit il y a 24 ans pour France Gall.

Et bonne nouvelle pour tous ses fans, ce dernier annonce un prochain album intitulé “France” qui doit voir le jour le 30 octobre prochain.