“Pokémon Diamant Etincelant” et “Pokémon Perle Scintillante”, de la console DS à la Switch

La génération qui a marqué l’histoire de la Nintendo DS s’offre une refonte totale sur Nintendo Switch avec “Pokémon Diamant Etincelant” et “Pokémon Perle Scintillante”. Deux jeux qui voient le jour ce vendredi 19 novembre.

Apprenti Dresseur dans la région de Sinnoh dominée par le Mont Couronné, vous devez choisir votre premier allié parmi les iconiques Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf, constituer la meilleure équipe de Pokémon et essayer de triompher de la Ligue tenue par la redoutable Cynthia. Votre chemin pour devenir le meilleur Dresseur vous emmènera découvrir des villes inspirées de l’île d’Hokkaido au Japon, vous fera affronter la Team Galaxy et son chef mégalo et, bien sûr, plonger dans la mythologie entourant les Légendaires Dialga et Palkia, maîtres du Temps et de l’Espace.

Pour l’occasion, Accès Direct a invité Alvin Haddadène, co-auteur du livre “Générations Pokémon, plus de 20 ans d'évolutions” pour revenir sur l’histoire de cette success-story unique.

Dans cet ouvrage, les auteurs retracent toute l’histoire de la série, mais analysent aussi les rouages de gameplay des différents épisodes et, bien évidemment, reviennent sur les raisons de ce succès historique.