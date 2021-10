“Pourquoi vous faisez ça ?” de Pablo Mira, retour sur des phénomènes inexpliqués de notre quotidien

Ce vendredi 22 octobre, Arnold Derek reçoit Pablo Mira, un artiste qui décline son humour sous toutes ses formes.

Pablo Mira, l’auteur

C’est son actualité la plus récente ! L’artiste a publié son tout premier livre le mois dernier “Pourquoi vous faisez ça ?” chez First. Le livre de Pablo Mira souligne pour vous les mystères et phénomènes inexpliqués de votre vie quotidienne afin que, pour toujours, vous vous demandiez : " Mais pourquoi ? "

Oui pourquoi les militaires se promènent-ils en tenue de camouflage forêt dans une gare ? Pourquoi les cordonniers font-ils aussi des clés ? Pourquoi marcher vite quand on peut courir ?

Pablo Mira, l’homme de scène

Dans son spectacle “Pablo Mira dit des choses contre l'argent”, l'humoriste interprète un winner misérable dont la devise est "Mon opinion, votre vérité". Vous adorerez le détester ou vous détesterez l'adorer, au choix.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pablo Mira, le chroniqueur

Co-fondateur en 2012 du site satirique LeGorafi.fr où il a écrit près de 600 articles parodiques, Pablo Mira est passé par les studios de France Inter avant de rejoindre en 2018, l'émission “Quotidien” où il met sa santé mentale en péril en présentant une revue de presse des haters chaque jeudi. Depuis 2019 il incarne également une seconde chronique chaque mardi.

Pablo Mira, le podcast

“Sérieusement ?!” est un podcast d’actu avec des blagues dedans. Tous les mercredis, Pablo Mira et ses trois débatistes passent à la moulinette l’actu politique, sociétale et pop de la semaine, en essayant de ne pas se prendre trop au sérieux (spoiler : ils échouent).