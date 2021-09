“Pourris gâtés” de Nicolas Cuche, un film sur la transmission

Comment donner le goût de l’effort et du travail à des jeunes qui ont peut-être, grâce à leurs parents, une vie plus facile ? Comment faire face aux tentations des marques, de la mode, de la surconsommation ? Telles sont les questions qui ont poussé Nicolas Cuche, père de 3 enfants, à pousser loin le curseur de la comédie pour traiter, de manière amusante et pertinente, des problèmes auxquels de nombreux parents peuvent être confrontés à différents degrés bien sûr.

“Pourris gâtés”, c’est l’histoire d’un homme qui a réussi professionnellement mais qui n’a pas forcément réussi sa vie, qui est peut-être même passé à côté de l’essentiel.

Ses 3 enfants, paresseux, capricieux et fêtards, ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. L’homme d’affaires se rend compte que sa richesse, l’abondance de luxe dans lequel il entretient ses enfants les a pervertis et l’a détourné lui-même de sa vérité.

Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable : travailler !

C’est Gérard Jugnot qui incarne cet homme qui souhaite remettre les choses en ordre. L’acteur a été immédiatement séduit par cette comédie avec du fond.

Les enfants sont joués par Artus, Camille Lou et Louka Meliava