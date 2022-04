"PS : Je t’aime” de Christophe Willem, un single écrit avec Slimane

Une lettre d’amour au cachet pop sur laquelle il choisit, aujourd’hui, de coucher ses vérités. Et de les faire entendre.

Il est de ces conversations que l’on préfère reporter, qui se cachent de la lumière, mais finissent par s’exprimer sur le papier. Le jeu du désir qui s’étiole et réapparait, se dissimule puis renaît. C’est le cas de ce nouveau single "PS : Je t’aime” écrit avec Slimane, après une rencontre presque prédestinée.

Miroir inversé : là où Christophe réprime, Slimane exprime. De cette alchimie naîtra “PS : Je t’aime”, carte postale aux airs disco qui saisit la profondeur des mots, par-delà les pudeurs ancrées.

Il y a des voix pour qui on rêve d’écrire et composer. Il y a des voix qui vous sublime, des voix qu’on n'oublie pas et qui vous choppent comme si c’était la première fois… Quel honneur d’avoir fait ce titre pour l’une d’entre elle. Merci pour ta confiance Christophe ! PS : Je t’aime, Slimane.

A la croisée des genres résolument up tempo, Christophe Willem se joue maintenant des formules de politesse dans ce message personnel à mettre entre plusieurs mains : les amours passées, le public aimé, et qui sait… Une salutation qui tient autant de l’invitation à danser que du sentiment à décacheter, à l’adresse indiquée