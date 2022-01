“Qui veut être mon associé”, 30 nouvelles histoires entre business et émotion

Ils viennent de la France entière et ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée qui va peut-être changer le quotidien des Français mais il leur manque des éléments cruciaux : de l'accompagnement, des conseils et du financement.

Eux aussi ont eu un jour une bonne idée et ont eu besoin d’aide et s’en souviennent. Aujourd’hui, ils veulent transmettre leur expérience et miser sur des projets ou des idées. Eux ce sont les investisseurs... Cette année, on retrouve Delphine André, Marc Simoncini, Eric Larchevêque ainsi que 4 nouveaux : Anthony Bourbon, Sophie Mechaly, Jean-Pierre Nadir et Isabelle Weill.

Xavier Domergue, lui, succède à Julien Courbet pour coacher, encourager et motiver les entrepreneurs avant leur passage devant les investisseurs et recueillir leurs premières impressions après leurs présentations.