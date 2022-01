“(Re)Faire danser les fleurs” de Julie Zenatti, des inédits et une tournée

Quelques mois après la sortie de "Refaire danser les fleurs" Julie Zenatti proposait une réédition de son album dans une version collector à l’esthétisme très live et aux sons 70-80.

Ce dernier avait alors été enrichi de 5 titres inédits et d’extraits de son concert à la Scala en février dernier. Un nouvel album porté par le titre “France et Jojo”. Ce morceau est un hommage à France Gall et Johnny Hallyday, deux monuments de la chanson française. De nombreux clins d’œil y sont dissimulés.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Aujourd’hui, la chanteuse est sur scène avec son “Pop Tour” un peu partout en France. Réservez-vite vos places.