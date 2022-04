“Red Mango” de Ben, des classiques pop et soul en version reggae

On connaît bien BEN L’Oncle Soul pour son incontournable album du même nom sorti il y a 10 ans déjà, 3 fois disque de platine.

En 2020, il nous offrait avec “Addicted to you”, un album alliant Soul et Jazz en passant par des sonorités R’n’B. Aujourd’hui il revient avec un projet plus ensoleillé que jamais qui annonce le printemps.

Quand Ben et ses complices californiens des Monophonics revisitent des classiques pop et soul en version reggae, cela donne le 5ème album de BEN “Red Mango”.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



A noter que BEN sera également en tournée dans toute la France : le 29 Avril à Strasbourg, le 12 Mai à Muret, …… et le 16 Mai au New Morning à Paris ! Réservez vite vos places.