“Rock My Movie”, les plus grands thèmes du cinéma version Rock

“Rock My Movie” est une invitation de Florian Bonne à̀ découvrir les plus grands thèmes du cinéma dans une version inédite.

Préparez-vous à̀ une immersion au cœur d’un plateau de tournage. Plus qu’un concert, “Rock My Movie” est un véritable show pour toute la famille et toutes les générations de cinéphiles, rockers, geeks, pirates, sorcières, aventuriers et extra-terrestres !

Les 8 artistes sur scène vous feront revivre les thèmes iconiques des bandes originales de votre vie : Star Wars, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Retour vers le Futur, Jurassic Park, James Bond, E.T, Interstellar …

Le spectacle est à l'affiche de la Cigale, à Paris, les samedi 26 et dimanche 27 mars 2022. Réservez vite vos places