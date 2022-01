“Séries” des sœurs Barthollet, les plus belles mélodies du petit écran en version symphonique

À 21 et 23 ans à peine Camille et Julie Berthollet sortent, après 2 disques d’or, leur 6e album. Un album qui combine 2 de leurs passions : la musique et les séries TV.

Camille et Julie Berthollet jouent en alternance et dans un prodigieux équilibre entre les grands titres du répertoire et les musiques des deux siècles qu’elles chevauchent. De Brahms, Bach, Schubert à leur 4 saisons, version personnelle et inédite du chef d’œuvre de Vivaldi, elles glissent au fil de l’archet vers Nino Ferrer et Stromae, Brel et Bruel sans jamais oublier les essentiels de la musique classique qui les a construites, Camille au conservatoire Royal de Bruxelles et Julie à la Haute école de Genève.

Pour leur nouvel Opus, “Séries”, les deux jeunes musiciennes invitent la musique créée pour le petit écran, à rejoindre la famille des grandes œuvres symphoniques.

Passionnées de séries comme les jeunes de leur génération, mais aussi leurs ainées, Camille et Julie construisent leur programme sur des pièces écrites pour les séries d’hier et d’aujourd’hui, des années 60 à 2021.

L’album met en exergue le talent et le charme explosif des deux sœurs qui tracent leur route musicale en mariant les âges et les genres avec peps, naturel et évidence.