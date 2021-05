“Sorore”, l’album en trio d’Amel Bent, Vitaa et Camelia Jordana

Début avril, les 3 artistes ont annoncé la sortie d’un album commun comme.

Ensembles, elles reprennent leurs chansons respectives. Vous pourrez notamment retrouver “Où je vais” et "Ne retiens pas tes larmes" d’Amel Bent, "Non, non, non" et “Moi c’est” de Camelia Jordana ou encore "Ma Soeur" et “Pourquoi les hommes” de Vitaa.

Mais vous pourrez aussi découvrir un reprise de la chanson “Marine” écrite par Diam’s alors que l’héritière de Jean-Marie Le Pen venait d’être nommée vice-présidente du FN.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Par ailleurs, Amel Bent vient de dévoiler le titre “1, 2, 3” en duo avec Hatik