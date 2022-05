"Sous un soleil énorme” de Bernard Lavilliers dévoile sa version collector limitée

De Buenos Aires où il était parti un temps début 2019, Bernard Lavilliers est revenu avec des textes et des mélodies plein la tête. De retour en France, il a poursuivi son écriture et sa production en France, mêlant voyages réels, rêvés, chroniques sociales, sentiments intimes, avec toujours le même fil conscient et poétique. Des chansons qu’il a réunies sur l’album “Sous un soleil énorme” sorti en fin d’année dernière, un album qui résonne de façon troublante avec notre époque.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ce dernier rencontre son public, c’est incontestablement l’un des grands succès de 2021. Pour autant, Bernard Lavilliers ne s’est pas arrêté d’écrire et propose aujourd'hui, en plein cœur d’une tournée qui a débuté cet hiver, une version élargie de l’album, avec 4 nouveaux titres.

Une authentique version collector de 15 titres, en édition limitée, qui révèle un peu mieux encore le regard, sensible et lucide, d’un artiste en perpétuel mouvement.