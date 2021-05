spéciale réouverture des salles de cinémas.

Frances May Garcera

Selon le calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, le 19 mai prochain, les salles de cinémas pourront rouvrir leurs portes après plus de 6 mois de fermeture.

Au programme : des films primés aux César et aux Oscars, ainsi que des films prévus en octobre 2020, dont l'exploitation en salles avait été brutalement arrêtée par le second confinement.

Cette réouverture est possible sous certaines conditions que la ministre de la culture a précisé il y a quelques jours.

Les salles rouvriront avec une jauge qui s’élargira progressivement : 35% le 19 mai, 65% le 9 juin puis 100% le 30 juin.

La vente de confiseries à l'intérieur des salles sera interdite. Ainsi, il n’y aura aucune raison d’enlever son masque.

--> Pour en parler, Arnold Derek reçoit Thierry Chèze rédacteur en chef de Première, Anne-Sophie Le Guiader directrice des ventes Kinepolis France qui exploite cinq cinémas en Lorraine, Jean Labadie, producteur et fondateur (notamment) de la société “Le Pacte” et Etienne Ollagnier, distributeur indépendant (société Jour 2 fête) et co-président du syndicat des distributeurs indépendants.