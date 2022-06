“Stone et Charden”, une compilation de 22 titres incontournables des 2 artistes

Qui ne connaît pas le duo Stone et Charden ? Si chacun a débuté sa carrière de son côté, c’est ensemble, en 1971 qu’ils explosent avec “L’aventura”. S’enchaîneront ensuite de nombreux tubes à l’image de “Il y a du soleil sur la France” et surtout, surtout, “”Laisse aller la musique”, “Le prix des allumettes” ou “Made in Normandie”.

Le 29 avril 2012, Eric Charden meure mais le duo désormais culte aux millions de disques vendus fait plus que jamais parti de notre mémoire collective.

C’est pourquoi, pour les 10 ans de son décès, sa comparse Stone et la famille d'Éric Charden ont décidé de remettre en avant ses plus grands titres en digital et sur un album Best Of, 22 titres sur lesquels plusieurs générations ont pris plaisir à chanter et danser.