“Super-héros malgré lui” de Philippe Lacheau, un film qui mélange comédie et aventure

Ouvrez l’œil, le film propose de nombreuses allusions aux scènes les plus connues des films de super-héros. Des moments qui parlent même au grand public

Le film raconte l’histoire de Cédric. Apprenti comédien en galère, il décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire.

A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.

Le vrai point de départ du scénario a été l’idée du comédien qui tourne un film et qui perd la mémoire. Le thème des super-héros est venu après. Philippe Lacheau a décidé de parodier Batman pour préserver une certaine logique puisque Bruce Wayne n’a pas de superpouvoirs, et s’appuie sur des gadgets et sur la maîtrise des techniques de combats.

Pour son film, Philippe Lacheau a fait appel aux piliers de la bande à Fifi : Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti et Paco Boisson

Tout au long du film, vous pourrez retrouver des scènes très connues de films de super héros comme le baiser à l’envers du premier Spider-Man ou la chorégraphie de Joaquin Phoenix dans “Joker”. Pour les séquences de combats ou de poursuites en voitures, c’est le langage visuel du cinéma d’action américain qui a inspiré l’équipe.