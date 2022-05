“Ténor” de Claude Zidi, un film qui marie le rap et l’opéra

Une idée qui est née à un feu rouge à Saint-Ouen... il y a plus de 10 ans !

L’histoire de “Ténor” est celle d’Antoine, jeune banlieusard parisien qui suit des études de comptabilité sans grande conviction et qui partage son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis.

Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.

Pour son premier film en réalisateur solo, Claude Zidi joue sur les contrastes entre le rap et l’opéra mais aussi entre la banlieue et l’Opéra Garnier. Son pari ? Ne surtout pas tomber dans les clichés.

Pour les rôles principaux, Claude Zidi a fait appel à MB14 et Michèle Laroque. Si cette dernière est plus que confirmée dans le monde du cinéma, ce n’était pas le cas pour MB14. Mais très vite, dès les premiers essais, Claude Zidi et Michèle Laroque ont su que “c’était lui” qu’il fallait.