Terrenoire : une révélation lumineuse

Après avoir été récompensé par une Victoire de la musique dans la catégorie “Révélation masculine”, Raphaël et Théo Herrerias les deux frères originaires de Saint-Etienne réédite “Les Forces contraires” sous-titré “La mort et la lumière”.

Réédition de l’album “Les Forces contraires” sous-titré “La mort et la lumière” de Terrenoire - DR : Debure, Gregory

Cette réédition est le deuxième acte d’un aventure humaine et musicale initiée en septembre 2020 avec la sortie du premier album de Terrenoire. En avril 2021, alors que les tensions sanitaires prennent le pas sur le rayonnement culturel, les deux frères commencent à imaginer des chansons plus lumineuses et dansantes. Les titres “Ça va aller” et “Jusqu’à mon dernier souffle”, sont devenus, sans le vouloir, des hymnes des confinements successifs.

Raphaël et Théo qui ont grandi dans le quartier populaire de Terrenoire, en banlieue de Saint-Étienne n’ont jamais envisagé une existence en dehors de la musique. Tous les deux ont été influencés par un oncle à l’allure de modèle artistique. C’est lui qui a appris très jeune la guitare à Raphaël, aujourd’hui 31 ans, tandis que Théo 24 ans, a été fasciné dés quatorze ans par la composition sur ordinateur, découverte de la passion d’une vie. Pourtant, différence d’âge oblige, leur collaboration décolle vraiment quand le cadet rejoint l’aîné à Paris en 2017. Deux caractères aussi comme le dit joliment Raph : “Je suis plutôt le terrien et Théo l’aérien.” La rencontre artistique de ces tempéraments, pas forcément fusionnels, mais certainement complémentaires, donne naissance à ces chansons sensibles et hors-norme.

Ils collaborent avec Bernard Lavilliers sur le titre “Je tiens d’elle”, cri d’amour commun à leur ville natale, Saint-Étienne. Cet attachement à leur territoire, les deux frères l’affichent fièrement dans l’ouverture “60 falaises” et transpire en filigrane tout au long de ce passionnant deuxième épisode. Sans parler bien entendu de “L’infini” qui illumine les ondes depuis le début de l’hiver. C

Les deux complices n’ont qu’une quête, celle de la beauté, celle qui “soigne les gens à travers le récit intime.”

Vous pourrez les retrouvez en tournée dans toute la France, notamment le 10 mai à Paris, le 11 juin à Saint-Denis, le 24 juin à Chamarande, le 09 juillet à Aix-Les-Bains…