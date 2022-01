“Thomas VDB s’acclimate” ou comment rire de l’actualité

Thomas VDB a grandi dans les années 80, “une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous”. Il regardait, avec ses parents, Annie Cordy chanter Tata Yoyo. Aujourd’hui, il regarde les infos et…

Dans ce cinquième one-man show, l’humoriste s’inspire de l’actualité et propose un spectacle décomplexé sur l’écologie et ses enjeux, pour rire des petits et des grands travers de notre époque.

Il y met en scène ses fragilités et ses phobies, partage ses réflexions et ses angoisses sur l’avenir, le réchauffement climatique, la surconsommation… En usant comme à son habitude d’un ton décalé, sincère et sans complaisance, il s’empare de ces questions de société armé de son humour absurde et irrésistible.

Un spectacle à découvrir actuellement à L'Européen à Paris et en tournée en France.