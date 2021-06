Le film “La fine fleur” met en lumière la beauté de notre filière horticole et l’élégance à la française

C’est la première fois que la création de roses est au centre d’un film.

Dans la mythologie grecque, la rose est la création de la déesse Chloris, déesse des fleurs. Séduits par son charme, Aphrodite lui accorda la beauté, Dionysos, le plus doux des parfums et les trois Grâces lui donnèrent la joie, le charme et l’éclat. Enfin, Apollon, dieu de la beauté la nomma reine des fleurs. Un statut qu’elle conserve encore aujourd’hui.

Mélange de passion, de technicité, de création le film “La fine fleur” conte l’histoire singulière d’une productrice de roses passionnée et combative qui cherche à survivre de son métier et sollicite l’aide de personnes en réinsertion pour s’en sortir.

Pour jouer le rôle d’Eve Vernet, Pierre Pinaud a fait appel à Catherine Frot qui a tout de suite été touchée par la dimension sociale et l’humanité du film et la personnalité de son personnage.