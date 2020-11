Toutes les "Soixante” secondes, découvrez un nouvel artiste !

Soixante humoristes et personnalités issues du monde du spectacle, passionnés du stand up ou comédiens, se succèdent sur scène pendant soixante minutes pour proposer au public différentes variations de l'humour à travers des sketchs, des histoires amusantes et des personnages décalés

L'occasion de (re)découvrir des artistes de tous horizons à une vitesse folle et d'aller de surprise en surprise.

Ce show orchestré par Kyan Khojandi sera suivi d'un making of montrant l'envers du décor du tournage en pleine période de Covid, à travers le prisme de certains artistes présents.